Против Никиты Белых возбудили второе дело о взятке

Против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено второе дело о получении взятки. Об этом стало известно из материалов дела, которые зачитали в Басманном суде Москвы, где 22 марта рассматривается вопрос о продлении ареста Белых.

Дело было возбуждено 9 марта 2017 года, его объединили с первым делом против Белых. В чем состоит суть обвинения по новому делу, не сообщается.

Следователь заметил, что в новом деле два эпизода, вину по которым Белых не признал, передает «Интерфакс». На суде бывший губернатор вновь заявил, что «никогда не брал взяток и брать не собирается».

Адвокат Белых Андрей Грохотов рассказал, что речь идет о взятке в 200 тысяч евро, которую «якобы через кучу людей» передал бывшему губернатору бизнесмен Альберт Ларицкий (в цитате, приведенной агентством «Интерфакс», сказано «бизнесмен Эдуард Ларицкий». — Прим. «Медузы»), упоминавшийся в связи с делом Белых. Посредником, по версии следствия, выступал бывший заместитель Белых Сергей Щерчков, рассказал адвокат.

Грохотов усомнился в том, что другие фигуранты нового дела, находящиеся в СИЗО, только сейчас решили дать показания против бывшего губернатора.