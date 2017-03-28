В России отменили возможность выбрать денежные выплаты по ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене выбора между ремонтом и денежной выплатой по полису ОСАГО. Документ опубликован и вступит в силу через месяц.

Основным способом возмещения для пострадавших стал ремонт в мастерской по направлению страховой компании. Денежные выплаты сохранили только для случаев, когда машина пострадавшего была полностью уничтожена и ряда других ситуаций.

Новый закон также меняет правила ремонта по ОСАГО, обязывая мастерские использовать только новые детали и предоставлять гарантию на свои работы.

Закон распространяется только на полисы, проданные после его вступления в силу, то есть с начала мая 2017 года.