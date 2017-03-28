В приложении Facebook появились «Истории». Чуть раньше их внедрили в Facebook Messenger

Facebook Newsroom
12:43, 28 марта 2017
Надежный источник

В соцсети Facebook появилась функция «Истории», позволяющая пользователям делиться маловажными фотографиями и короткими видео. Материалы, опубликованные в «Историях», не попадают на страницу пользователя и исчезают через сутки после создания.

Новая функция появится в мобильных приложениях Facebook на iOS и Android. Над новостной лентой будут показываться круглые аватарки друзей, опубликовавших «Истории». Нажав на них, можно будет посмотреть слайдшоу из всех материалов за день.

Facebook

При создании «Историй» пользователь сможет накладывать на изображение разные эффекты и маски. В частности, Facebook анонсировал маски по фильмам — «Чужой: Завет», «Гадкий я 3» и «Стражи галактики. Часть 2».

Внутри «Историй» можно будет отправлять личные сообщения с фото и видео. Такие сообщения исчезнут после того, как их увидит получатель.

Нововведение появится у пользователей со всего мира в течение недели.

В ближайшие месяцы мы планируем дать сообществу Facebook возможность загружать собственные рамки и эффекты, которые можно будет использовать с любой фотографией или видео (англ. яз.).

Facebook Newsroom
«Истории» изначально появились в мобильной соцсети Snapchat, они являются одной из ключевых функций приложения.
Позже «Истории» стали внедрять в другие соцсети и мессенджеры, включая «ВКонтакте» и ICQ. Facebook внедрил эту функцию во все свои проекты — Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger. В последнем нововведение появилось в начале марта 2017 года.
В Facebook признают, что занимаются копированием Snapchat. Менеджер по продуктам компании Коннор Хайс заявил журналистам: «Да, эту вещь придумали в Snapchat. Мы считаем, что они проделали отличную работу, открыв, что „Истории“ — именно тот формат, которым люди хотят делиться фотографиями и видео в социальных сетях».

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