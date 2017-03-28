В приложении Facebook появились «Истории». Чуть раньше их внедрили в Facebook Messenger

В соцсети Facebook появилась функция «Истории», позволяющая пользователям делиться маловажными фотографиями и короткими видео. Материалы, опубликованные в «Историях», не попадают на страницу пользователя и исчезают через сутки после создания.

Новая функция появится в мобильных приложениях Facebook на iOS и Android. Над новостной лентой будут показываться круглые аватарки друзей, опубликовавших «Истории». Нажав на них, можно будет посмотреть слайдшоу из всех материалов за день.

Facebook

При создании «Историй» пользователь сможет накладывать на изображение разные эффекты и маски. В частности, Facebook анонсировал маски по фильмам — «Чужой: Завет», «Гадкий я 3» и «Стражи галактики. Часть 2».

Внутри «Историй» можно будет отправлять личные сообщения с фото и видео. Такие сообщения исчезнут после того, как их увидит получатель.

Нововведение появится у пользователей со всего мира в течение недели.