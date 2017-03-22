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Facebook Messenger запустил свои «Истории». И они раздражают!
В марте Фейсбук-мессенджер сильно изменился — самая популярная социальная сеть в мире добавила в него возможность поделиться с друзьями короткими видео, которые потом исчезнут (Messenger Day). Из-за этого мессенджер стал гораздо менее удобным, чем раньше. И вот почему.
Аналоги Messenger Day есть везде — и это надоело
Первыми Stories придумал Snapchat, теперь их клонируют все (даже ICQ! Даже Apple!). Но если в Snapchat и Инстаграме они смотрятся органично, потому что оба сервиса построены на картинках и видео, то мессенджер Фейсбука мы любим не за это. Тут удобно переписываться и созваниваться. Мы не узнаем из мессенджера, что происходит с нашими друзьями, зачем это здесь? Скажем, «ВКонтакте» хотя бы встроил «Истории» внутрь френдленты, и это выглядит логично. Фейсбук тоже тестировал этот вариант, но почему-то от него отказался.
«Истории» в мессенджере отвлекают
Главная страница мессенджера выглядит теперь чуть ли не сложнее самого фейсбука. «Истории», сообщения, автоматически созданный пустой чат с новым другом (зачем?!), старые групповые чаты, избранное, люди онлайн, потом опять сообщения. При этом главным элементом приложения стала гигантская круглая кнопка с солнцем — и она не про сообщения, она про «Истории». Нам нужно просто кому-то быстро ответить, не заставляйте нас делать видео!
Этим пользуется неизвестно кто
У многих пользователей друзей в фейсбуке больше, чем в инстаграме — добавление в друзья неопасная функция, ведь алгоритм фейсбука все равно не будет показывать тебе тех, кого ты читаешь не слишком часто. Но в мессенджере ты видишь всех! Вообще всех! Кто все эти люди? Когда они появились у нас в друзьях? Почему я должен видеть их «истории»? Как это убрать?
«Истории» обманывают
Попробуйте запостить историю в мессенджер — и вы начнете получать комментарии. В виде обычных сообщений от друзей. Вот только друзья в здравом уме никогда не напишут: «:) Ух-ты!». На самом деле они просто нажимают кнопку реакций, которую мессенджер «переводит» в текст. Зачем?
Это назойливо
Вы можете случайно что-то сфотографировать, нажать не на ту кнопку — и мессенджер решит, что вы сообщаете всем друзьям о том, что у вас случилось сегодня. И пришлет пуш! Стойте-стойте-стойте! Это ошибка!