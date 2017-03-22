Facebook Messenger запустил свои «Истории». И они раздражают!

У многих пользователей друзей в фейсбуке больше, чем в инстаграме — добавление в друзья неопасная функция, ведь алгоритм фейсбука все равно не будет показывать тебе тех, кого ты читаешь не слишком часто. Но в мессенджере ты видишь всех! Вообще всех! Кто все эти люди? Когда они появились у нас в друзьях? Почему я должен видеть их «истории»? Как это убрать?