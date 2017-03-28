В Мордовии суд разрешил учительницам сельской школы носить хиджабы

Ромодановский районный суд Мордовии удовлетворил иск учительниц школы села Белозерье, требовавших отменить приказ руководства о запрете на ношение мусульманских платков.

По словам адвоката Руслана Нагиева, написавшем о решении суда в фейсбуке, суд также отменил выговоры за ношение платков. В возмещении морального вреда суд отказал.

«Хвала Всевышнему, справедливость восторжествовала. Мусульманки, будучи коренными жителями России, предки которых более тысячи лет назад добровольно приняли ислам, законным путем смогли добиться права ношения платка и были реабилитированы», — написал Нагиев.