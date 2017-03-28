В Мордовии суд разрешил учительницам сельской школы носить хиджабы
Ромодановский районный суд Мордовии удовлетворил иск учительниц школы села Белозерье, требовавших отменить приказ руководства о запрете на ношение мусульманских платков.
По словам адвоката Руслана Нагиева, написавшем о решении суда в фейсбуке, суд также отменил выговоры за ношение платков. В возмещении морального вреда суд отказал.
«Хвала Всевышнему, справедливость восторжествовала. Мусульманки, будучи коренными жителями России, предки которых более тысячи лет назад добровольно приняли ислам, законным путем смогли добиться права ношения платка и были реабилитированы», — написал Нагиев.
Белозерье — село в Мордовии, где живут исповедующие ислам татары. Оно упоминалось в СМИ в связи с тем, что несколько уроженцев села уехали в Сирию для участия в боевых действия на стороне террористов.
В декабре руководство местной школы запретило учительницам приходить в учреждение в хиджабе. После этого, как писала «Газета.Ру», в интернете появились якобы снятые в школе фотографии, на которых несовершеннолетние девушки в хиджабах позируют с оружием и молятся.
В январе 2017-го министр образования РФ Ольга Васильева, комментируя ситуацию в Белозерье, заявила, что «хиджабам, как подчеркивающим конфессиональную принадлежность, не место в школе», а «истинно верующие», по ее мнению, не стараются «подчеркнуть свое отношение к вере атрибутикой». После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его дочери «никогда не снимут в школе хиджаб».
В 2014 году власти Мордовии запретили детям носить в школах хиджабы. Жители Белозерья попытались оспорить запрет в суде, но Верховный суд РФ признал его законным. Ранее аналогичный запрет был принят (и признан законным) в Ставрополье.