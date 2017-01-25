Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал министра образования и науки РФ Ольгу Васильеву за ее высказывания против ношения хиджабов в школах.

24 января, комментируя информацию о запрете хиджабов в школе в одном из сел в Мордовии, Васильева заявила, что «истинно верующие», по ее мнению, не стараются «подчеркнуть свое отношение к вере атрибутикой». Она добавила, что по решению Конституционного суда «хиджабам, как подчеркивающим национальную принадлежность, не место в школе».

Кадыров заявил, что «платок — не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки».

«Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают. Я должен их забрать из школы и вместе с ними искать место, где позволят девочкам быть мусульманками?» — написал глава Чечни в инстаграме.

Он добавил, что Конституционный суд не рассматривал вопрос о ношении хиджабов в школе (вопрос дважды, в 2013 и 2015 годы рассматривал Верховный суд, в обоих случаях он признал запрет на ношение хиджабов в школах законным. — прим. «Медузы»). Таким образом, по мнению Кадырова, Ольга Васильева вводит граждан РФ в заблуждение и навязывает свое личное убеждение «миллионам граждан».