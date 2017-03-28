В Чувашии активиста оштрафовали за репост новости о том, как его оправдали за репост

Новочебоксарский городской суд оштрафовал активиста Дмитрия Панькова за репост новости об оправдании по делу за репост.

Штраф, сообщил Republic адвокат Панькова Алексей Глухов, составил 1 тысячу рублей. Суд признал Панькова виновным по статье 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов).

Поводом для нового дела в отношении Панькова стал репост новости из сообщества «Лентач», в которой говорилось о его оправдании. Дело, как сообщала «Медиазона», было заведено в январе 2017 года.

Ранее Паньков обвинялся по статье 20.29 КоАП за репост фотографии политика Виталия Милонова с лозунгом «Православие или смерть». В ноябре Новочебоксарский городской суд оправдал Панькова, так как в его посте, в отличие от списка экстремистских материалов, этот лозунг был написан без восклицательного знака.