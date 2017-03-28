В Чувашии активиста оштрафовали за репост новости о том, как его оправдали за репост

Republic
11:07, 28 марта 2017
Надежный источник

Новочебоксарский городской суд оштрафовал активиста Дмитрия Панькова за репост новости об оправдании по делу за репост.

Штраф, сообщил Republic адвокат Панькова Алексей Глухов, составил 1 тысячу рублей. Суд признал Панькова виновным по статье 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов).

Поводом для нового дела в отношении Панькова стал репост новости из сообщества «Лентач», в которой говорилось о его оправдании. Дело, как сообщала «Медиазона», было заведено в январе 2017 года.

Ранее Паньков обвинялся по статье 20.29 КоАП за репост фотографии политика Виталия Милонова с лозунгом «Православие или смерть». В ноябре Новочебоксарский городской суд оправдал Панькова, так как в его посте, в отличие от списка экстремистских материалов, этот лозунг был написан без восклицательного знака.

В ноябре 2016 года Цивильский районный суд Чувашии дважды оштрафовал местного координатора «Открытой России» Дмитрия Семенова за посты с лозунгом «Православие или смерть». Причем в одном случае лозунг был написан с восклицательным знаком, а в другом — без. Оба раза суд признал Семенова виновным по статье 20.29 КоАП и оштрафовал на 1000 рублей.
В феврале на Семенова было заведено новое дело о распространении экстремистских материалов — на этот раз из-за репоста новости о суде над ним. В середине марта суд оштрафовал Семенова на три тысячи рублей.
Лозунг «Православие или смерть» был признан экстремистским в 2010 году по решению Черемушкинского районного суда
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться