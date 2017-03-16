Активиста «Открытой России» оштрафовали за репост новости о том, как его судили за репост
Чувашского активиста «Открытой России» Дмитрия Семенова оштрафовали на три тысячи рублей за репост новости о том, как его судили за репост фотографии с депутатом Госдумы Виталием Милоновым.
В ноябре 2016 года Дмитрия Семенова оштрафовали на две тысячи рублей за два репоста фотографий Милонова в футболке с экстремистским лозунгом о выборе между православием и смертью. После этого Семенов репостнул новость о судебных заседаниях, где в подписи снова был этот лозунг. Тогда на Семенова завели еще одно административное дело.
Сам Виталий Милонов считает, что лозунг на его футболке нельзя считать экстремистским.
Активист отметил, что это решение суда будет обжаловано. «Это решение накладывает ограничения: я не могу участвовать в выборах и не могу быть заявителем публичных мероприятий», — пояснил он.