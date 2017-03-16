Активиста «Открытой России» оштрафовали за репост новости о том, как его судили за репост

Чувашского активиста «Открытой России» Дмитрия Семенова оштрафовали на три тысячи рублей за репост новости о том, как его судили за репост фотографии с депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

В ноябре 2016 года Дмитрия Семенова оштрафовали на две тысячи рублей за два репоста фотографий Милонова в футболке с экстремистским лозунгом о выборе между православием и смертью. После этого Семенов репостнул новость о судебных заседаниях, где в подписи снова был этот лозунг. Тогда на Семенова завели еще одно административное дело.

Сам Виталий Милонов считает, что лозунг на его футболке нельзя считать экстремистским.