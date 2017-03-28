Украинский Сбербанк сменит название после продажи

Украинский Сбербанк после продажи консорциуму латвийского Norvik Banka и компании Саида Гуцериева сменит название. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил владелец Norvik Banka Григорий Гусельников.

«По всей видимости, он будет носить имя Norvik Banka, потому что он будет дочерним по отношению к европейскому Norvik Banka», — сообщил Гусельников.

По его словам, российский Сбербанк «самостоятельно отвечает за свой бренд» и поэтому «заберет» его. Он также признал, что покупатели не хотели бы сохранять существующее название из-за «негативных уличных моментов».

«Для того, чтобы дальше не нагнетать обстановку, успокоить, этот бренд будет заменен и банк будет функционировать как европейский банк, которым он и будет являться», — заявил владелец Norvik Banka.

Гусельников также сообщил, что переговоры о покупке шли несколько месяцев и совпали по времени с протестами против российских банков на Украине.