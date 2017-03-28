Суд велел главному раввину Сочи покинуть Россию

Краснодарский краевой суд отклонил жалобу главного раввина Сочи Арье Эделькопфа на решение об аннулировании его разрешения на проживание в РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам его адвоката Михаила Школьника, теперь Эделькопфу нужно «немедленно покинуть территорию России».

Школьник просил суд истребовать документы МВД и ФСБ, на основании которых его подзащитному было предписано покинуть Россию, однако суд отклонил ходатайство.

Присутствовавший на заседании представитель Федерации еврейских общин Борух Горин рассказал «Интерфаксу», что процесс представлял из себя «18 минут чистого Кафки».

«Адвокат пытался у суда узнать, за что высылают раввина, а сторона ответчика, то есть представители правоохранительных органов, заявили, что этого не скажут, потому что это государственная тайна», — цитирует его агентство.