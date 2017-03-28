«Советский спорт» наказал сотрудников за «интервью с того света»

«Советский спорт» удалил с сайта материал, в котором рассказывалось о разговоре журналиста с умершим хоккеистом и комментатором Сергеем Гимаевым. Главный редактор издания Николай Яременко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что автор материала и выпускающий редактор наказаны.

«У нас нет правила удаления статей, но, грубо говоря, трэш оказался запредельным. Я не считаю возможным и этичным, чтобы на сайте издания, которое вверено моему попечению, появлялись интервью с того света», — заявил Яременко.

В удаленном материале рассказывалось, как спортивный журналист из Нижнего Новгорода Максим Лебедев, семь часов находившийся в коме после инфаркта, встретился с Гимаевым.