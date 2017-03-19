Голос хоккея Памяти хоккеиста и комментатора Сергея Гимаева

18 марта умер хоккеист и комментатор Сергей Гимаев, или Наилич, как его называли даже незнакомые люди. Всего за одно десятилетие он стал голосом российского хоккея и главным экспертом этой игры — без его комментария невозможно представить ни КХЛ, ни матчи чемпионатов мира, ни Олимпиаду. Удивительное дело, но, кажется, в хоккейном мире его любили и уважали все — игроки, тренеры, коллеги, другие эксперты и, конечно, болельщики; такой репутации среди спортивных журналистов в России не было ни у кого.

Сергей Гимаев стал комментатором не так давно: в эфире федеральных каналов он начал появляться с середины нулевых. А уже в 2008 году он вместе с Романом Скворцовым вел тот самый финал чемпионата мира, где сборная России отыгралась против Канады с 1:4, а Илья Ковальчук забросил ту самую шайбу в овертайме.

Канада — Россия 4 — 5. Чемпионат Мира по хоккею 2008. Финал. faintelroy

С этого момента невозможно было представить какой-нибудь важный хоккейный матч или турнир без его участия — если не в качестве комментатора, то по крайней мере в качестве эксперта. Во время матчей он скорее анализировал и объяснял, чем описывал, что именно происходит на льду, и эти объяснения были интересны как тем, кто включил хоккей второй раз в жизни, так и тем, кто не пропускал ни одной трансляции.

Журналисты обращались к нему по случаю любой хоккейной новости, и каждую Гимаев подробно комментировал. Он не боялся говорить, что в КХЛ дефицит игроков, и поэтому нужно не ужесточать лимиты на легионеров, а наоборот, приглашать иностранцев; что в России надо показывать матчи НХЛ, потому что следует учиться у лучших. В 2013 году его даже снимали с эфира за критику собственного канала во время прямой трансляции — но как это было? «Тут есть нарушение корпоративной этики. Я с огромным уважением отношусь к Сергею Наильевичу. Помню даже его на льду. Считаю, что он — лучший хоккейный эксперт страны. Но в этом эпизоде глубоко не прав», — говорил Дмитрий Губерниев, объясняя решение канала.

«Мне кажется, если ему будут не платить, а наоборот, брать с него деньги за это [за работу комментатором], он заплатит», — говорил совсем недавно генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд о работе Гимаева. Можно сказать и по-другому: он комментировал хоккей всегда, вне зависимости от того, был он в эфире или нет. На стадионе его часто обступала толпа болельщиков — и он подробно, будто перед телекамерами, отвечал на их вопросы. Хоккейные журналисты вспоминают: с Гимаевым можно было поговорить в любой момент, и с коллегами он говорил так же увлеченно, как и с телезрителями.

На Матче всех Звезд КХЛ 2017 года лига придумала, что тренировать команды вместе с профессионалами будут комментаторы. С тренером сборной России и главной тренерской звездой КХЛ работал, естественно, Сергей Гимаев. Посмотрите, как они вместе общались в журналистами: даже после выставочной игры Гимаев критиковал игроков, что, кажется, удивило даже Знарка.

Олег Знарок и Сергей Гимаев о Матче звезд КХЛ КХЛ

Популяризатор хоккея Сергей Гимаев умер на хоккейной площадке — ему стало плохо во время матча ветеранов.