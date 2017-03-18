Умер хоккеист и спортивный комментатор Сергей Гимаев

Meduza
16:55, 18 марта 2017

Спортивный комментатор и хоккейный тренер Сергей Гимаев во время матча ветеранов в Туле. Ему было 62 года.

Сергей Гимаев играл за ЦСКА и СКА в 70-80-х годах и становился чемпионом СССР. Потом он работал хоккейным тренером в штабе юношеской сборной.

Кроме того, Гимаев работал комментатором на телеканалах «Россия-1», «Россия-2» и «Спорт-1».

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