Умер хоккеист и спортивный комментатор Сергей Гимаев

Спортивный комментатор и хоккейный тренер Сергей Гимаев во время матча ветеранов в Туле. Ему было 62 года.

Заслуженный тренер России по хоккею Сергей Гимаев скончался во время матча ветерановhttps://t.co/N6Vg7e7o8u pic.twitter.com/TDq3GO98vR — Р-Спорт (@rsportru) March 18, 2017

Сергей Гимаев играл за ЦСКА и СКА в 70-80-х годах и становился чемпионом СССР. Потом он работал хоккейным тренером в штабе юношеской сборной.

Кроме того, Гимаев работал комментатором на телеканалах «Россия-1», «Россия-2» и «Спорт-1».