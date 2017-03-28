Московская консерватория назвала лекцию о «предателях» личной инициативой преподавателя

Список «предателей», который попросили зачитать студентов Московской консерватории на лекции о культурной политике России, был составлен лично преподавателем Фаридой Кульмухаметовой.

Руководство консерватории о списке не знало, сообщила в интервью «Новым известиям» проректор по учебной работе МГК имени Чайковского Лариса Слуцкая.

В ближайшее время, заявила проректор, она намерена провести встречу с Кульмухаметовой. «Мы обсудим сложившуюся ситуацию, и тему пресловутого занятия, и так называемый список», — сообщила Слуцкая.

Ранее никаких жалоб на лекции Кульмухаметовой от студентов не поступало, добавила проректор. «Если бы они обратились ко мне хотя бы чуть раньше, можно было бы посетить занятия и принять соответствующие меры», — сказала Слуцкая.

Проректор также сообщила, что не видит оснований для отчисления четверокурсника Даниила Пильчена, высмеявшего на лекции «список предателей».

Отчислить Пильчена угрожала Кульмухаметова. Однако, как подчеркнула проректор, «отчисление из вуза не входит в компетенцию преподавателя».

При этом Слуцкая считает, что «правильным выходом из ситуации были бы взаимные извинения» студента и преподавателя.