Из Московской консерватории уволилась преподаватель, которая читала лекции о «пятой колонне» и «предателях»
Преподаватель Московской консерватории Фарида Кульмухаметова, которая на лекциях по культурной политике России просила студентов зачитать текст о «пятой колонне» и «список предателей», уволилась. Об этом «Новые известия» сообщают со ссылкой на проректора Ларису Слуцкую.
Кульмухаметова написала заявление об увольнении после беседы со Слуцкой и заведующим кафедрой гуманитарных наук Олегом Марченко, сообщает издание. Ректор Александр Соколов подписал бумагу.
В марте студенты Московской консерватории опубликовали видео с лекции Фариды Кульмухаметовой по культурной политике России, на которой она просит студента четвертого курса Даниила Пильчена зачитать текст о «пятой колонне» и «список предателей». В ответ на его сарказм преподаватель пригрозила студенту отчислением из вуза.
28 марта проректор вуза по учебной работе Лариса Слуцкая заявила, что «список предателей» Кульмухаметова составила по собственной инициативе. Она выразила сожаление, что студенты раньше не сообщили о происходящем на лекциях Кульмухаметовой.