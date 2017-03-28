Из Московской консерватории уволилась преподаватель, которая читала лекции о «пятой колонне» и «предателях»

Преподаватель Московской консерватории Фарида Кульмухаметова, которая на лекциях по культурной политике России просила студентов зачитать текст о «пятой колонне» и «список предателей», уволилась. Об этом «Новые известия» сообщают со ссылкой на проректора Ларису Слуцкую.

Кульмухаметова написала заявление об увольнении после беседы со Слуцкой и заведующим кафедрой гуманитарных наук Олегом Марченко, сообщает издание. Ректор Александр Соколов подписал бумагу.