Директор ФБК: в заблокированном офисе фонда работает ФСБ

Директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов рассказал, что в офисе организации, куда третий день не пускают сотрудников, работает ФСБ. По его словам, что это за люди, стало известно после того, как они показали удостоверения работнику бизнес-центра «Омега плаза», где расположен офис.

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией не могут попасть в свой офис с 26 марта, когда прошла всероссийская акция протеста, к которой призывал глава фонда Алексей Навальный. Их выгнали под предлогом того, что в здании заложена бомба. Впоследствии несколько сотрудников фонда были приговорены к аресту за неповиновение полиции.

Из офиса ФБК забрали компьютеры и другую технику. По какому делу проводятся обыски, сотрудники ФБК не знают. Кто проводит обыск они также не знали, поскольку люди в штатском не представлялись.