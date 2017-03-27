«Яндекс» объяснил, почему в топе новостей долго не было сообщений про митинги
«Яндекс» признал, что сервис «Яндекс.Новости» 26 марта «отставал от картины дня». Как заявили в компании, новости про всероссийскую акцию протеста против коррупции появились с опозданием по двум причинам:
- ее мало освещали крупные СМИ, в итоге «веса» сообщений не хватало для топа;
- алгоритм сервиса не понимал, что речь идет об одном событии: митинг во Владивостоке и задержания в Москве — это разные события для робота.
Днем 26 марта, когда в стране проходили митинги, главной новостью в топе «Яндекса» было сообщение о статье министра иностранных дел Украины Павла Климкина с обвинениями в адрес России. Сообщение о массовой акции протеста в центре Москвы появилось в топе только в 17:10, хотя митинг начался в два часа.
«Пока неточная работа алгоритма кластеризации — всего лишь гипотеза; мы по-прежнему разбираемся, как 26 марта сообщения в Яндекс.Новостях собирались в сюжеты и в темы. Если ошибки и правда были, мы будем на них учиться. Однако ситуация в целом непростая — мы агрегатор, и искусственно поднимать ту или иную тему в условиях молчания крупных СМИ, очевидно, не можем», — заявили в «Яндексе».