Сирийские боевики заявили о сбитом российском вертолете. Минобороны РФ эти сообщения опровергло

Никакой информации о числе находившихся на борту вертолета людей и их судьбе пока не сообщается, отмечает Al-Masdar News.

Вертолет, говорится в распространенном повстанцами заявлении, был сбит огнем с земли у границы с Турцией.

Сирийские повстанцы из группировки «Ахрар аш-Шам» объявили, что им удалось сбить в провинции Латакия российский вертолет, сообщает Al-Masdar News.

Россия проводит спецоперацию в Сирии с сентября 2015 года. По официальным данным на середину марта, в Сирии погибли 28 российских военных. По неофициальным данным, на сирийской территории за 1,5 года были убиты около 40 наемников из России.

«Ахрар аш-Шам» объединяет несколько десятков исламистских вооруженных группировок. В конце 2016 года сообщалось, что командование «Ахрар аш-Шам» подписало с сирийским правительством соглашение о прекращении огня. Перемирие в Сирии формально вступило в силу 30 декабря, однако стороны, подписавшие соглашение, неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договоренности о прекращении огня.