В Краснодаре арестованы семеро участников протестного митинга
Первомайский районный суд Краснодара приговорил к административному аресту семерых участников акции протеста против коррупции, прошедшей 26 марта.
Так, по данным портала «Кавказский узел», глава регионального штаба Алексея Навального Мирослав Валькович был приговорен к 10 суткам административного ареста. Такое же наказание было назначено еще пятерым задержанным. Кроме того, суд приговорил одного из участников митинга к 15 суткам ареста, а одну из подсудимых оштрафовал на тысячу рублей.
По данным регионального МВД, сообщает «Интерфакс», всего в Краснодаре в полицию были доставлены 90 участников митинга, на более чем 40 задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях.
Восьмерых обвинили по ч.1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), остальных по ч.2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).