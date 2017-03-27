В Краснодаре арестованы семеро участников протестного митинга

Первомайский районный суд Краснодара приговорил к административному аресту семерых участников акции протеста против коррупции, прошедшей 26 марта.

Так, по данным портала «Кавказский узел», глава регионального штаба Алексея Навального Мирослав Валькович был приговорен к 10 суткам административного ареста. Такое же наказание было назначено еще пятерым задержанным. Кроме того, суд приговорил одного из участников митинга к 15 суткам ареста, а одну из подсудимых оштрафовал на тысячу рублей.

По данным регионального МВД, сообщает «Интерфакс», всего в Краснодаре в полицию были доставлены 90 участников митинга, на более чем 40 задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях.