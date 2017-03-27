В Госдуму в третий раз внесли законопроект о бэби-боксах

В Госдуму РФ внесен законопроект о регулировании работы бэби-боксов — специально оборудованных местах при больницах и детских домах, где можно анонимно оставить новорожденного ребенка.

Инициатива предлагает законодательно закрепить право регионов решать, нужны ли им бэби-боксы, учитывая при этом «культурные и иные местные традиции». Для начала работы бэби-боксов в регионе должен быть принят соответствующий закон.

Документ также предлагает ввести в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» понятие «место для анонимного оставления ребенка». Требования к бэби-боксам и их эксплуатации должен сформулировать Минздрав.

По мнению авторов законопроекта, люди «отказываются именно от нежеланного ребенка», и для него может оказаться небезопасно жить в семье, «где его не любят, не воспитывают, либо проявляют в отношении него насилие». В пояснительной записке также сказано, что «осведомленность женщин о существовании мест для анонимного оставления ребенка может способствовать уменьшению количества абортов».

Законопроект внесли депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Елена Вторыгина и сенатор Вадим Тюльпанов, который ранее участвовал в разработке двух аналогичных законопроектов.

Предыдущий, внесенный в Госдуму в декабре 2015 года, также предлагал дать регионам право создавать бэби-боксы, однако был сформулирован менее подробно; в частности, в нем не было упоминаний о традициях регионов.

Правительство дало на инициативу отрицательный отзыв, указав, в частности, что забота о детях и их воспитание — обязанность родителей, а Семейный кодекс, как и Конвенция о правах ребенка, гарантирует детям право «жить и воспитываться в семье, знать своих родителей».

Законопроект 2015 года, согласно карточке на сайте Госдумы, будет рассматриваться в апреле 2017 года. Предполагается ли отозвать его в связи с внесением новой инициативы, неизвестно.