Пострадавший во время протестов в Москве полицейский был потерпевшим по «болотному делу»

The Village
18:28, 27 марта 2017
Требует подтверждения

Полицейский, получивший черепно-мозговую травму во время акции протеста в Москве 26 марта 2017 года, выступал в качестве свидетеля обвинения по «болотному делу» — следствие утверждало, что его бил один из обвиняемых, Иван Непомнящих. Об этом сообщает The Village.

«Лайф» писал, что имя пострадавшего сотрудника полиции — Евгений Гаврилов; издание опубликовало видеозапись интервью с ним. Как отмечает The Village, так же звали полицейского, которого, по версии обвинения, бил Непомнящих на Болотной площади 6 мая 2012 года.

The Village нашел в «Одноклассниках» аккаунт Евгения Гаврилова; человек на фотографиях оттуда похож на пострадавшего полицейского с видеозаписи. Адвокат Ольга Динзе подтвердила изданию, что человек с фотографий, в свою очередь, похож на полицейского, выступавшего свидетелем на процессе Непомнящих. То же сказал и еще один юрист, пожелавший остаться неназванным.

Инженер Иван Непомнящих был осужден по «болотному делу» в декабре 2015 года. Его признали виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти и приговорили к 2,5 годам лишения свободы Обвинение утверждало, что 6 мая 2012 года на Болотной площади он ударил по руке полицейского Евгения Гаврилова и зонтом по руке и шлему — полицейского Виктора Колмакова.
Сотрудник полиции Евгений Гаврилов (официально его имя не называлось) получил черепно-мозговую травму во время несанкционированной акции протеста Москве 26 марта. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться