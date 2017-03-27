Пострадавший во время протестов в Москве полицейский был потерпевшим по «болотному делу»

Полицейский, получивший черепно-мозговую травму во время акции протеста в Москве 26 марта 2017 года, выступал в качестве свидетеля обвинения по «болотному делу» — следствие утверждало, что его бил один из обвиняемых, Иван Непомнящих. Об этом сообщает The Village.

«Лайф» писал, что имя пострадавшего сотрудника полиции — Евгений Гаврилов; издание опубликовало видеозапись интервью с ним. Как отмечает The Village, так же звали полицейского, которого, по версии обвинения, бил Непомнящих на Болотной площади 6 мая 2012 года.

The Village нашел в «Одноклассниках» аккаунт Евгения Гаврилова; человек на фотографиях оттуда похож на пострадавшего полицейского с видеозаписи. Адвокат Ольга Динзе подтвердила изданию, что человек с фотографий, в свою очередь, похож на полицейского, выступавшего свидетелем на процессе Непомнящих. То же сказал и еще один юрист, пожелавший остаться неназванным.