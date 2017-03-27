Глава МИД Великобритании отменил первый за пять лет визит в Россию
Визит министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Россию, намеченный на конец марта, переносится на неопределенный срок. Об этом сообщил РБК представитель пресс-службы посольства Великобритании в России.
Джонсон должен был стать первым главой британского МИДа, который посетил бы Россию с официальным визитом за последние пять лет.
Причиной переноса визита Джонсона в посольстве назвали «изменения в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО».
Глава МИД, сообщила пресс-служба посольства, «с нетерпением ждет возможности возобновления визита как можно скорее».
«К сожалению, мы вынуждены отложить визит министра иностранных дел Великобритании в Россию, запланированный в этом месяце, в связи с изменениями в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО» — заявили в пресс-службе.