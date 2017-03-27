Глава МИД Великобритании отменил первый за пять лет визит в Россию

РБК
13:13, 27 марта 2017
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Визит министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Россию, намеченный на конец марта, переносится на неопределенный срок. Об этом сообщил РБК представитель пресс-службы посольства Великобритании в России.

Джонсон должен был стать первым главой британского МИДа, который посетил бы Россию с официальным визитом за последние пять лет.

Причиной переноса визита Джонсона в посольстве назвали «изменения в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО».

Глава МИД, сообщила пресс-служба посольства, «с нетерпением ждет возможности возобновления визита как можно скорее».

«К сожалению, мы вынуждены отложить визит министра иностранных дел Великобритании в Россию, запланированный в этом месяце, в связи с изменениями в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО» — заявили в пресс-службе.

РБК
Посольство Великобритании в начале марта объявило, что Борис Джонсон принял приглашение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посетить Москву. Визит главы британского МИДа, сообщалось тогда, должен состояться до конца марта. Предполагалось, что Лавров и Джонсон, в числе прочего, обсудят вопросы урегулирования ситуации на Украине и в Сирии.
Последний на настоящий момент официальный визит министра иностранных дел Великобритании в Россию состоялся в мае 2012 года.

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