Глава МИД Великобритании отменил первый за пять лет визит в Россию

Визит министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Россию, намеченный на конец марта, переносится на неопределенный срок. Об этом сообщил РБК представитель пресс-службы посольства Великобритании в России.

Джонсон должен был стать первым главой британского МИДа, который посетил бы Россию с официальным визитом за последние пять лет.

Причиной переноса визита Джонсона в посольстве назвали «изменения в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО».

Глава МИД, сообщила пресс-служба посольства, «с нетерпением ждет возможности возобновления визита как можно скорее».