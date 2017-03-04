Борис Джонсон приедет с визитом в Москву

В ближайшие недели состоится официальный визит главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву. Это будет первый за пять лет приезд британского министра иностранных дел в Россию.

Как заявили в МИД Великобритании, Борис Джонсон, несмотря на разногласия, принял приглашение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, так как ведомство считает необходимым «сотрудничать с Россией, если это в интересах Великобритании».

В британском МИДе подчеркнули, что визит Джонсона в Москву не следует трактовать как «возврат к обычным отношениям». «Министр будет по-прежнему проявлять твердость там, где наши взгляды расходятся», — заявил официальный представитель министерства.

Предполагается, что в ходе визита будет обсуждаться урегулирование на Украине и в Сирии — ранее Великобритания критиковала Россию как за ее роль в украинском конфликте, так и за поддержку сирийского президента Башара Асада.