Думские фракции пожаловались на отсутствие контакта с администрацией президента

Ведомости
05:59, 27 марта 2017
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Смена руководства внутриполитического блока Кремля привела к фактическому замораживанию его отношений с Госдумой, заявили «Ведомостям» представители фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» в нижней палате парламента.

«Ни у кого из парламентских партий сейчас нет диалога», — заявил изданию Игорь Лебедев из ЛДПР. В свою очередь зампред фракции «Справедливая Россия» Александр Бурков отметил, что сейчас в администрацию президента очень редко зовут даже лидеров фракций. Источник, близкий к руководству КПРФ, также сообщил, что «общения с управлением внутренней политики действительно стало меньше».

В свою очередь, собеседник «Ведомостей» из администрации президента заявил, что удивлен жалобами депутатов на замораживание отношений. Взаимодействие, по его словам, продолжается в обычном ежедневном режиме.

Фракции сейчас почти не взаимодействуют с администрацией президента, в том числе потому, что там отсутствует профильный замначальника УВП [управления внутренней политики], поясняет собеседник, близкий к руководству Госдумы. Пост кремлевского куратора Федерального собрания пустует с декабря 2016 г.

Ведомости
В октябре 2016 года Вячеслав Володин, с 2011 года бывший первым замруководителя администрации президента РФ, был избран спикером Госдумы. Вслед за Володиным из администрации президента в Госдуму перешли несколько ключевых сотрудников.
Пост первого заместителя руководителя администрации президента с осени 2016 года занимает бывший премьер-министр РФ, экс-глава корпорации «Росатом» Сергей Кириенко.
По данным «Ведомостей», на пост замначальника управления внутренней политики администрации президента, курирующего парламент, рассматривается кандидатура депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Железняка. Однако пока Железняк на эту должность не утвержден.
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