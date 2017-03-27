Думские фракции пожаловались на отсутствие контакта с администрацией президента

Смена руководства внутриполитического блока Кремля привела к фактическому замораживанию его отношений с Госдумой, заявили «Ведомостям» представители фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» в нижней палате парламента.

«Ни у кого из парламентских партий сейчас нет диалога», — заявил изданию Игорь Лебедев из ЛДПР. В свою очередь зампред фракции «Справедливая Россия» Александр Бурков отметил, что сейчас в администрацию президента очень редко зовут даже лидеров фракций. Источник, близкий к руководству КПРФ, также сообщил, что «общения с управлением внутренней политики действительно стало меньше».

В свою очередь, собеседник «Ведомостей» из администрации президента заявил, что удивлен жалобами депутатов на замораживание отношений. Взаимодействие, по его словам, продолжается в обычном ежедневном режиме.