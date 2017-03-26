Всех сотрудников в офисе ФБК задержали. Полиция расследует дело по статье об экстремизме

Полиция задержала сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, которые организовали в офисе трансляцию с акций протеста по всей России. Всех, кто находился в офисе, доставляют в ОВД «Даниловский».

Как сообщает глава ФБК Роман Рубанов, следственные действия проводятся по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Позднее пресс-секратерь фонда Кира Ярмыш уточнила, что уголовное дело возбуждено против сотрудника ФБК Леонида Волкова.

Поедем сейчас в ОВД "Даниловский", поскольку конечно отвечать товарищу майору о "согласованности трансляции" я без адвоката не собираюсь — Leonid Volkov (@leonidvolkov) March 26, 2017

Перед задержанием майор полиции обсуждал с ведущим трансляции Волковым вопрос о том, был ли эфир «согласован». Почему и каким образом веб-трансляция массовых акций должна быть согласована, он не уточнил.