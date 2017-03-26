Во Владивостоке на митинге против коррупции задержали несколько десятков человек
Во Владивостоке на митинге против коррупции 26 марта полицейские задержали по меньшей мере 30 человек, сообщает «ОВД-Инфо». По уточненным данным, задержаны были 40 человек.
Акция была организована на Привокзальной площади и не была согласована городскими властями. По оценке издания VL.Ru, на митинг пришли около тысячи человек.
«ОВД-Инфо» пишет, что задержания начались сразу после начала митинга; полиция выхватывала отдельных людей из толпы. VL.Ru сообщает, что полицейские уводят «самых активных». После начала массовых задержаний часть митингующих переместилась к Фрунзенскому РОВД, куда отвезли задержанных.
Вызволяют своих #Владивосток #ДимонОтветит pic.twitter.com/7FJzEBzmHR— Startseva Anastasia (@b_pilatus) March 26, 2017
На митинге в Южно-Сахалинске 26 марта были задержаны как минимум пять человек, а после митинга — еще девять. в Комсомольске-на-Амуре были задержаны шесть человек.
Сообщается и о задержании участников акции против коррупции в Хабаровске (по имеющимся данным, задержаны пять человек). Издание «ДВ-новости» пишет об участии в несогласованном шествии как минимум двухсот человек. Одновременно в городе прошла акция участников движения НОД.