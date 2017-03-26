Во Владивостоке на митинге против коррупции задержали несколько десятков человек

ОВД-Инфо
05:47, 26 марта 2017
Надежный источник

Во Владивостоке на митинге против коррупции 26 марта полицейские задержали по меньшей мере 30 человек, сообщает «ОВД-Инфо». По уточненным данным, задержаны были 40 человек.

Акция была организована на Привокзальной площади и не была согласована городскими властями. По оценке издания VL.Ru, на митинг пришли около тысячи человек.

 «ОВД-Инфо» пишет, что задержания начались сразу после начала митинга; полиция выхватывала отдельных людей из толпы. VL.Ru сообщает, что полицейские уводят «самых активных». После начала массовых задержаний часть митингующих переместилась к Фрунзенскому РОВД, куда отвезли задержанных.

Митинг против коррупции Владивосток 2017
w0ke
Митинг 26 марта. Владивосток
Марк Чернослив

На митинге в Южно-Сахалинске 26 марта были задержаны как минимум пять человек, а после митинга — еще девять. в Комсомольске-на-Амуре были задержаны шесть человек.

Сообщается и о задержании участников акции против коррупции в Хабаровске (по имеющимся данным, задержаны пять человек). Издание «ДВ-новости» пишет об участии в несогласованном шествии как минимум двухсот человек. Одновременно в городе прошла акция участников движения НОД.

Задержание активистов на митинге в Хабаровске
ДВновости dvnovosti.ru
Встреча митинга НОД и митинга проти коррупции
ДВновости dvnovosti.ru
На 26 марта митинги против коррупции запланированы в нескольких десятках российских городов. Поводом для мероприятий стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости и яхтах, которыми пользуется премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Во многих городах акции под разными предлогами согласованы не были.

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Митинги 26 марта