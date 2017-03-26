В Петербурге протестующие вышли на Невский проспект

В Санкт-Петербурге протестующие ушли с Дворцовой площади на Невский проспект, сообщает издание «Бумага». Другая часть отправилась в сторону Исаакиевского собора и здания заксобрания.

Из текстовой трансляции «Бумаги» следует, что основная часть протестующих собиралась отправиться к зданию заксобрания на Исаакиевской площади, однако по дороге многие (около 500 человек) «потерялись» и оказались на Невском.

Корреспондент «Бумаги» сообщает, что протестующие намерены идти к Смольному, где находится администрация города. Протестующие дошли до площади Восстания.

По данным «Фонтанки», протестующие шли по обеим сторонам проспекта, а водители поддерживали их звуковыми сигналами. «Фонтанка» пишет, что на проспекте выставлены сотрудники ОМОН.

В Питере разделились. Часть пошла к ЗакСу, часть перекрыла Невский #ДимонОтветит pic.twitter.com/friSv7AkjD — Арсений Веснин (@ars_ves) March 26, 2017