В Петербурге протестующие пришли на Дворцовую площадь

В Санкт-Петербурге участники акции против коррупции пришли с Марсового поля на Дворцовую площадь, сообщает «Бумага».

По оценке издания, там собрались три-четыре тысячи человек. «Бумага» сообщает, что на площади начались задержания; при этом собравшиеся взяли в кольцо сотрудников ОМОНа.

По словам корреспондента «Фонтанки», в полицейскую машину кинули дымовую шашку. Человек, который бросил шашку, был задержан, сообщил «Медузе» главный редактор «Бумаги» Кирилл Артеменко.

Собравшиеся требуют отставки губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

«Бумага» пишет, что протестующие пошли в сторону Исаакиевского собора.

В Петербурге вышли на Невский. Идут на дворцовую #ДимонОтветит pic.twitter.com/kijdUognTy — Арсений Веснин (@ars_ves) March 26, 2017

Акции против коррупции, организованные, в основном, сторонниками Алексея Навального, 26 марта прошли в нескольких десятках городов России; в большинстве они не были согласованы властями.

В Санкт-Петербурге администрация города не согласовала акцию на Марсовом поле под предлогом того, что там проходит акция в защиту традиционных ценностей. Организаторы антикоррупционной акции объявили, что придут туда, поскольку борьба с коррупцией тоже является традиционной ценностью.