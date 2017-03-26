В Набережных Челнах ударили ножом сотрудницу «скорой помощи», которая приехала к грудному ребенку

В Набережных Челнах 28-летняя женщина ударила ножом сотрудницу «скорой помощи», которая приехала на вызов к ее пятимесячной племяннице. Об этом сообщает МВД по Татарстану.

В момент приезда бригады «скорой помощи» нападавшая выпивала вместе со своим братом, отцом ребенка. Причина конфликта неизвестна — в сообщении МВД сказано лишь, что «в ходе разговора возникла ссора».

Нападавшая задержана. По сообщению СК, возбуждено дело по статье «покушение на убийство».

Пострадавшая сотрудница «скорой» находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Девочка, которой вызвали врачей, также госпитализирована.

«Этот очередной вопиющий случай посягательства на сотрудника „скорой помощи“, который приехал на помощь больному ребенку, получит жесткую и принципиальную оценку в Следственном комитете», — заявили в СК.