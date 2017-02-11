В Саратове задержали двух мужчин за попытку изнасилования фельдшера «скорой помощи»

В Саратове полиция задержала двух человек после того, как фельдшер «скорой помощи» заявила о попытке изнасилования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Как рассказали в пресс-службе министерства, днем 11 февраля в «скорую помощь» с жалобой на гипертонический крис обратился мужчина. Бригада «скорой помощи» прибыла по вызову на улицу Шелковичная во Фрунзенском районе Саратова, 27-летняя фельдшер, имя которой не называется, поднялась в квартиру, в которой находились пять человек.

Мужчины напали на женщину и попытались ее изнасиловать. Она сумела запереться в ванной комнате и вызвать полицию по мобильному телефону.

В управлении СК по Саратовской области заявили, что ведут проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. В сообщении СК о задержаниях ничего не говорится.

Саратовское новостное агентство «Взгляд-инфо» со ссылкой на собственный источник утверждает, что мужчины требовали от фельдшера раздеться и блокировали выход из квартиры. По данным агентства, полиции удалось задержать двух человек.