Сайт мониторинга задержаний перестал работать из-за DDoS-атаки

Сайт «ОВД-Инфо», который занимается мониторингом задержаний на акциях протеста, перестал работать из-за DDoS-атаки. Атака началась примерно в 13:00 по московскому времени.

В России 26 марта проходят массовые антикоррупционные митинги, поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости и других активах премьер-министра Дмитрия Медведева. «Медуза» следит за протестами.