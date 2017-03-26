Сайт мониторинга задержаний перестал работать из-за DDoS-атаки
Сайт «ОВД-Инфо», который занимается мониторингом задержаний на акциях протеста, перестал работать из-за DDoS-атаки. Атака началась примерно в 13:00 по московскому времени.
В России 26 марта проходят массовые антикоррупционные митинги, поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости и других активах премьер-министра Дмитрия Медведева. «Медуза» следит за протестами.
В 2015 году «Медуза» писала о том, что «Ростех» интересовался программным обеспечением для DDoS-атак. Сотрудник болгарской компании демонстрировал «Ростеху» возможности их программы для обрушения сайтов.