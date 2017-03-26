Полиция зачистила от протестующих Пушкинскую площадь в Москве

В Москве полиция зачистила Пушкинскую площадь от участников акции против коррупции. По словам корреспондента «Медузы», протестующие были вытеснены в переулки.

Часть демонстрантов находится на соседнем Страстном бульваре (расположен позади кинотеатра «Пушкинский»).

Зачистили. Я все ещё ищу автозак с @plushev pic.twitter.com/NvyYf4E5Zr — Tanya Felgengauer (@t_felg) March 26, 2017

Акция в Москве, организованная оппозиционером Алексеем Навальным, не была согласована городскими властями; соответственно, мэрия отказалась перекрыть движение на Тверской улице, где предполагалось провести шествие. К моменту начала акции значительная часть протестующих заняла Пушкинскую площадь; полиция и ОМОН начали ее зачищать.