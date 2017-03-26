Полиция эвакуировала здание, где находится фонд Навального. Активистам отключили свет

Обновление. ФБК пришлось прервать основную трансляцию, так как в офисе отключили свет. Трансляция идет из резервной студии.

Полиция эвакуировала бизнес-центр «Омега-Плаза» на юго-востоке Москвы из-за угрозы взрыва. В этом центре находится Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Фонд ведет прямую трансляцию с антикоррупционных акций по всей стране. Ранее в эфире начальник предвыборного штаба Навального Леонид Волков заявил, что к офису пришла полиция. Эфир пока продолжается.

На случай прекращения эфира у ФБК заготовлена резервная студия. В офис зашли кинологи с собакой для поиска взрывного устройства. Они не нашли признаков бомбы, трансляция не прерывалась.

В студии эфира полиция с собакой и пожарные https://t.co/3H4BA5zkBj pic.twitter.com/q7g9mWped1 — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) March 26, 2017