Полиция эвакуировала здание, где находится фонд Навального. Активистам отключили свет
Обновление. ФБК пришлось прервать основную трансляцию, так как в офисе отключили свет. Трансляция идет из резервной студии.
Полиция эвакуировала бизнес-центр «Омега-Плаза» на юго-востоке Москвы из-за угрозы взрыва. В этом центре находится Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Фонд ведет прямую трансляцию с антикоррупционных акций по всей стране. Ранее в эфире начальник предвыборного штаба Навального Леонид Волков заявил, что к офису пришла полиция. Эфир пока продолжается.
На случай прекращения эфира у ФБК заготовлена резервная студия. В офис зашли кинологи с собакой для поиска взрывного устройства. Они не нашли признаков бомбы, трансляция не прерывалась.
В студии эфира полиция с собакой и пожарные https://t.co/3H4BA5zkBj pic.twitter.com/q7g9mWped1— Руслан Левиев (@RuslanLeviev) March 26, 2017
Майор Шаруха спрашивает: "а ваша трансляция была согласована? а в ней точно не было незаконных призывов?"— Leonid Volkov (@leonidvolkov) March 26, 2017