Полиция эвакуировала здание, где находится фонд Навального. Активистам отключили свет

ТАСС
12:26, 26 марта 2017
Надежный источник
Обновление. ФБК пришлось прервать основную трансляцию, так как в офисе отключили свет. Трансляция идет из резервной студии.

Полиция эвакуировала бизнес-центр «Омега-Плаза» на юго-востоке Москвы из-за угрозы взрыва. В этом центре находится Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Фонд ведет прямую трансляцию с антикоррупционных акций по всей стране. Ранее в эфире начальник предвыборного штаба Навального Леонид Волков заявил, что к офису пришла полиция. Эфир пока продолжается.

На случай прекращения эфира у ФБК заготовлена резервная студия. В офис зашли кинологи с собакой для поиска взрывного устройства. Они не нашли признаков бомбы, трансляция не прерывалась.

26 марта в Москве и десятках других российских городов проходят антикоррупционные акции, приуроченные к расследованию ФБК про премьер-министра Дмитрия Медведева.
В Москве на акциях задержаны более ста человек, включая Навального, который призывал людей выразить свое отношение к коррупции.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться