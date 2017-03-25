Одного из лидеров белорусской оппозиции задержали перед митингом в Минске
По дороге из Варшавы в Минск задержал один из лидеров белорусской оппозиции Владимир Некляев. Его сняли с поезда в Бресте. Сведений о местонахождении Некляева нет.
Владимир Некляев — один из наиболее известных оппозиционных политиков Белоруссии. Он принимал участие в выборах президента в 2010 году и впоследствии получил тюремный срок за участие в массовых беспорядках после выборов.
Некляев принимал активное участие в последних «маршах нетунеядцев» в Белоруссии, 24 марта должно было рассматриваться дело о его участии в одной из несанкционированных акций.
25 марта в Белоруссии отмечается День воли — неофициальный праздник в честь создания в 1918 году Белорусской народной республики. В этот день оппозиция планировала провести массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко. Акцию в Минске власти провести не разрешили.
В Белоруссии с февраля 2017-го проходят массовые акции протеста в связи с введением «налога на тунеядцев», который должны платить все неработающие граждане. Александр Лукашенко в начале марта ввел мораторий на выплату налога на один год.
Незадолго до Дня воли в Белоруссии начали массовые задержания политических активистов.