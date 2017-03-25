Одного из лидеров белорусской оппозиции задержали перед митингом в Минске

По дороге из Варшавы в Минск задержал один из лидеров белорусской оппозиции Владимир Некляев. Его сняли с поезда в Бресте. Сведений о местонахождении Некляева нет.

Владимир Некляев — один из наиболее известных оппозиционных политиков Белоруссии. Он принимал участие в выборах президента в 2010 году и впоследствии получил тюремный срок за участие в массовых беспорядках после выборов.

Некляев принимал активное участие в последних «маршах нетунеядцев» в Белоруссии, 24 марта должно было рассматриваться дело о его участии в одной из несанкционированных акций.