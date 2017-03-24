Центробанк России снизил ключевую ставку

Банк России снизил на 0,25 процентных пункта — до 9,75 процента годовых.

Свое решение регулятор объяснил тем, что инфляция снижается быстрее, чем прогнозировали ранее. Экономическая активность, в свою очередь, восстанавливается ускоренными темпами.

По мнению Центробанка, повысилась вероятность того, что инфляция в России по итогам 2017 года составит не более 4 процентов. Прогноз по годовому росту ВВП — 1-1,5 процента.

Показатель инфляции год к году по состоянию на март составил 4,3 процента. По итогам 2016 года инфляция была 5,4 процента. ВВП России в 2016 году сократился на 0,2 процента.