Работника железной дороги Латвии обвинили в шпионаже в пользу России

Сотруднику железной дороги Латвии предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России.

Как говорится в сообщении прокуратуры Латвии, обвиняемый работал на станции в Елгаве. Он «регулярно и систематически» собирал закрытую военную и коммерческую информацию в интересах России. По данным прокуратуры, работник железной дороги передавал снимки военной техники НАТО, сделанные камерами наблюдения на станции.

Обвиняемый заключен под стражу. Его имени прокуратура Латвии не назвала.