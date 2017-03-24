Работника железной дороги Латвии обвинили в шпионаже в пользу России
Сотруднику железной дороги Латвии предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России.
Как говорится в сообщении прокуратуры Латвии, обвиняемый работал на станции в Елгаве. Он «регулярно и систематически» собирал закрытую военную и коммерческую информацию в интересах России. По данным прокуратуры, работник железной дороги передавал снимки военной техники НАТО, сделанные камерами наблюдения на станции.
Обвиняемый заключен под стражу. Его имени прокуратура Латвии не назвала.
Работник железной дороги Латвии был задержан в ноябре 2016 года. Бывший нацбол и основатель партии «ЗаРЯ» Владимир Линдерман называл имя подозреваемого — Александр Красноперов. Линдерман писал, что Красноперов «сфотографировал состав с военной техникой НАТО и переслал фото знакомому в Россию».