В Латвии арестован подозреваемый в шпионаже. Что об этом известно

В ноябре 2016 года Полиция безопасности (латвийская спецслужба) задержала работника железной дороги, подозреваемого в шпионаже. Первые подробности этого дела появились только в конце декабря. Одновременно возникла версия о том, что задержанный просто сфотографировал состав с военной техникой и отправил снимок знакомому в Россию. «Медуза» рассказывает, что известно об этом деле.

Подозреваемый был задержан 15 ноября. Полиция безопасности сообщила, что ему инкриминируют незаконный сбор секретной информации с целью ее передачи другому лицу или иностранному государству. Часть 1 статьи 85 Уголовного закона Латвии («Шпионаж»), по которой проходит задержанный, предусматривает до 10 лет тюремного заключения. В сообщении Полиции безопасности говорилось, что в ходе расследования были проведены обыски по пяти адресам. Другие подробности дела спецслужба раскрывать не стала. 21 ноября суд санкционировал арест подозреваемого. Тогда же стало известно, что уголовное дело расследуют с 27 сентября.

В шпионаже подозревают работника Латвийской железной дороги. Первым об этом сообщил Владимир Линдерман — бывший нацбол и основатель партии «ЗаРЯ», которая была создана под лозунгом защиты прав русскоязычных в Латвии. По данным Линдермана, имя задержанного — Александр Красноперов. «Насколько я понял, вина его состоит в том, что он сфотографировал состав с военной техникой НАТО и переслал фото знакомому в Россию», — написал Линдерман в своем фейсбуке. Он добавил, что Красноперов — житель Елгавы и входит в местное отделение партии «Согласие», которая пользуется поддержкой русскоязычного населения Латвии. Из какого именно источника была получена эта информация, Линдерман не пояснил.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис 28 декабря подтвердил, что по делу проходит работник Латвийской железной дороги. В самой компании также подтвердили эти сведения, но не стали называть имени задержанного.

Россия официально в деле не упоминается. Рихард Козловскис заявил в телеэфире, что речь идет о шпионаже в пользу одного из государств, не входящих в Евросоюз. Какое именно государство имеется в виду, он не уточнил. Версию Линдермана о фотографировании состава с техникой министр поставил под сомнение, отметив, что Линдерман не имеет никакого отношения к делу. По словам Козловскиса, он не считает, что задержанный «что-то невинно фотографировал».

В 2015 году Полиция безопасности Латвии обвиняла в шпионаже двух россиян. Во время международных учений с участием сил НАТО они проникли на территорию военной базы Адажи, сорвали флаг США и развернули знамя в цветах георгиевской ленты. Акцию устроили Александр Куркин и Андрей Попко, активисты движения «Другая Россия». Их арестовали по обвинению в шпионаже и терроризме, но затем дело переквалифицировали на статью о хулиганстве. Задержанных отпустили под подписку о невыезде, а потом им вообще разрешили вернуться в Россию. В сентябре в Риге начался суд по делу Куркина и Попко, приговор им пока не вынесен.