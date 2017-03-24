«Исламское государство» взяло ответственность за нападение на подразделение Росгвардии в Чечне, в результате которого погибли шестеро военнослужащих. Об этом сообщается на сайте организации SITE.

Нападение на воинскую часть в станице Наурская произошло в ночь на 24 марта. По данным ТАСС, на часть напали восемь человек; шестеро из них были убиты. На телах убитых боевиков обнаружили муляжи поясов смертников.

Заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Нацгвардии Николай Долонин предположил, что на часть напали ради захвата оружия.