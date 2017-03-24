В Чечне совершено нападение на подразделение Росгвардии. Погибли шесть военнослужащих

Обновление. В НАК сообщили, что при нападении погибли шесть военнослужащих Росгвардии, имеются раненые, передает «Интерфакс».

В ночь на 24 марта в чеченской станице Наурской совершено нападение на воинскую часть Росгвардии. Об этом ТАСС рассказал неназванный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в нападении принимали участие восемь боевиков, шесть из которых были убиты. Еще двоим удалось скрыться.

В Национальном антитеррористическом комитете рассказали о погибших и раненых военнослужащих Росгвардии, не приводя конкретных цифр.

На телах убитых боевиков обнаружили муляжи поясов смертников.