Бывший мэр Барнаула получил четыре года условно. Его сыну дали реальный срок

Бывшего мэра Барнаула Игоря Савинцева признали виновным в превышении должностных полномочий и покушении на растрату. Судья Центрального районного суда Барнаула Марина Новикова приговорила его к четырем годам условно.

Суд установил, что с 2009 по 2015 годы Савинцев незаконно выделил в аренду себе и своим сыновьям несколько земельных участков общей стоимостью более 60 миллионов рублей. При этом один из эпизодов был исключен из дела в приговоре.

В своем последнем слове Савинцев заявил, что уголовное дело — результат неудачной попытки надавить на него через преследование сына Максима.

Ранее сына Савинцева приговорили к пяти годам реального срока за мошенничество. Максима Савинцева в 2014 году объявили в международный розыск в рамках дела, по которому дали признательные показания другие фигуранты. Савинцева-младшего депортировали в Россию из Таиланда.

Дело против Савинцева-старшего возбудили в 2015 году — через полгода после задержания его сына. После этого он ушел в отставку по состоянию здоровья, суд поместил его под домашний арест на время расследования.