В Москве задержали 11 человек со стикерами в поддержку Навального
В Москве на Арбате полиция задержала 11 человек, у которых были стикеры в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
По информации издания, задержанные не расклеивали стикеры, а встретились для их передачи.
Задержанных отвезли в ОВД «Арбат» и отпустили после взятия отпечатков пальцев.
Как полицейские объяснили свои действия и были ли в отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, не сообщается.
Оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении 26 марта в центре Москвы шествия против коррупции. Мэрия Москвы не согласовала акцию и считает ее незаконной. Политик утверждает, что городские власти в положенный срок не предоставили альтернативных площадок, поэтому акция автоматически считается согласованной.