В Москве задержали 11 человек со стикерами в поддержку Навального

В Москве на Арбате полиция задержала 11 человек, у которых были стикеры в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По информации издания, задержанные не расклеивали стикеры, а встретились для их передачи.

Задержанных отвезли в ОВД «Арбат» и отпустили после взятия отпечатков пальцев.

Как полицейские объяснили свои действия и были ли в отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, не сообщается.