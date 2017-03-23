В Москве задержали 11 человек со стикерами в поддержку Навального

ОВД-Инфо
19:38, 23 марта 2017
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В Москве на Арбате полиция задержала 11 человек, у которых были стикеры в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По информации издания, задержанные не расклеивали стикеры, а встретились для их передачи. 

Задержанных отвезли в ОВД «Арбат» и отпустили после взятия отпечатков пальцев.

Как полицейские объяснили свои действия и были ли в отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, не сообщается.

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении 26 марта в центре Москвы шествия против коррупции. Мэрия Москвы не согласовала акцию и считает ее незаконной. Политик утверждает, что городские власти в положенный срок не предоставили альтернативных площадок, поэтому акция автоматически считается согласованной.
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