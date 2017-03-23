В Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова

Вести (Украина)
10:33, 23 марта 2017
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В Киеве убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, сбежавший на Украину из-за уголовного дела, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. По его словам, это, вероятно, заказное убийство.

Как сообщает издание «Вести Украина», Вороненков убит у отеля «Премьер-палас». По данным издания, убиты двое мужчин, и один из них Вороненков.

Украинская правда» сообщает, что в центре Киева произошла стрельба, в результате которой погиб как минимум один человек, но не называет имен. По неподтвержденным данным, один человек убит, а другой ранен. По словам Крищенко, охранник Вороненкова ранил нападавшего, а тот ранил охранника.

Киев. Бульвар Шевченко/Пушкинская. Расстреляны двое мужчин. Один погиб на месте. Второй в критическом состоянии госпитал...

Опубликовано dtp.kiev.ua 23 марта 2017 г.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев написал в фейсбуке, что Денис Вороненков шел на встречу с ним. По его словам, убийство произошло в 11:25 по местному времени.

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Денис Вороненков был депутатом Госдумы до 2016 года. Он бежал на Украину до истечения срока полномочий, дал там показания по делу о госизмене, заведенном на бывшего президента Украины Виктора Януковича, и получил украинское гражданство.
В России Денис Вороненков проходит по делу о рейдерском захвате. Сам он утверждает, что дело политическое. После бегства на Украину Вороненков обвинял бывшего генерала ФСБ Олега Феоктистова в организации покушения на него в 2007 году, но в достоверности его слов есть сомнения.

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