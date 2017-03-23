В Бирмингеме прошли задержания в связи с лондонским терактом

Британская полиция провела рейд в Бирмингеме в связи с терактом, который произошел в Лондоне 22 марта. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает Sky News.

Ранее стало известно, что машина, на которой террорист сбивал пешеходов в центре столицы, могла быть арендована в Бирмингеме.

По данным ITV, были задержаны двое или трое жителей одного из домов на западе города.

Операция в Бирмингеме продолжалась около двух часов в ночь на 23 марта.