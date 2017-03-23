В Бирмингеме прошли задержания в связи с лондонским терактом
Британская полиция провела рейд в Бирмингеме в связи с терактом, который произошел в Лондоне 22 марта. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает Sky News.
Ранее стало известно, что машина, на которой террорист сбивал пешеходов в центре столицы, могла быть арендована в Бирмингеме.
По данным ITV, были задержаны двое или трое жителей одного из домов на западе города.
Операция в Бирмингеме продолжалась около двух часов в ночь на 23 марта.
Днем 22 марта было совершено нападение на Парламент Великобритании. Террорист на внедорожнике сбил несколько прохожих на Вестминстерском мосту, а затем напал с ножом на полицейского.
В результате нападения погибли пять человек, включая нападавшего, который был убит ответным огнем. Около 40 человек получили травмы.