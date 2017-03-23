Убийцу Дениса Вороненкова отвезли в больницу

Что происходит в Киеве прямо сейчас

Денис Вороненков был убит около 11:25 по местному времени (12:25 по Москве). Когда он вышел с охранником из отеля «Премьер-палас», киллер выстрелил в Вороненкова. Охранник бывшего депутата открыл ответный огонь и ранил нападавшего. Сам охранник также получил ранения.

Убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова доставлен в больницу Киева. Об этом сообщил заместитель главы полиции Киева.

Денис Вороненков бежал на Украину в 2016 году, поскольку в России на него завели уголовного дело о рейдерском захвате. В своих интервью он рассказывал, что в 2007 году на него уже покушались — заказчиком он называл бывшего генерала ФСБ Олега Феоктистова.

Вороненков давал показания на бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене за обращение к России ввести войска на Украину.