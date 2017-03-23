СБУ возьмет под охрану Марию Максакову и Илью Пономарева

Служба безопасности Украины возьмет под охрану вдову бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марию Максакову и Илью Пономарева. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Максакова и Пономарев были депутатами Госдумы шестого созыва. Пономарев, как и Вороненков, давал на Украине показания по делу о госизмене, возбужденном против бывшего президента страны Виктора Януковича.

Ранее Луценко подтвердил, что Вороненков, 23 марта убитый в Киеве, находился под охраной одной из украинских спецслужб.