Дмитрий Песков об убийстве бывшего депутата Госдумы: это не наша тема, что нам комментировать
11:19, 23 марта 2017
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова заявил: «Это не наша тема, что нам комментировать». По его словам, Владимиру Путину рассказали об убийстве.
Дениса Вороненкова застрелили днем 23 марта в центре Киева. Охранник бывшего депутата ранил убийцу, он доставлен в больницу. Он находится под усиленной охраной. Охранник Вороненкова также ранен.
Денис Вороненков был депутатом Госдумы до 2016 года. Он бежал на Украину до истечения срока полномочий, дал там показания по делу о госизмене, заведенном на бывшего президента Украины Виктора Януковича, и получил украинское гражданство.
В России Денис Вороненков проходит по делу о рейдерском захвате. Сам он утверждает, что дело политическое. После бегства на Украину Вороненков обвинял бывшего генерала ФСБ Олега Феоктистова в организации покушения на него в 2007 году, но в достоверности его слов есть сомнения.