Дмитрий Песков об убийстве бывшего депутата Госдумы: это не наша тема, что нам комментировать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова заявил: «Это не наша тема, что нам комментировать». По его словам, Владимиру Путину рассказали об убийстве.

Дениса Вороненкова застрелили днем 23 марта в центре Киева. Охранник бывшего депутата ранил убийцу, он доставлен в больницу. Он находится под усиленной охраной. Охранник Вороненкова также ранен.