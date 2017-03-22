С начала 2017 года в Сирии погибли девять россиян, о смерти которых официально не сообщалось. Об этом говорится в совместном расследовании РБК и Conflict Intelligence Team.

От родственников и из социальных сетей удалось выяснить, что в Сирии погибли минимум шестеро наемников частной военной компании «Вагнер». Это старший сержант Дмитрий Маркелов (наступил на растяжку 29 января), рядовой Константин Задорожный (погиб от осколочных ранений 31 января), подполковник милиции Алексей Найнодин (подорвался на мине 1 февраля), Михаил Нефедов (погиб от взрыва смертника в феврале), прапорщик Александр Тычинин (погиб 18 февраля) и Прокопий Соломонов (дата смерти неизвестна).

РБК и CIT также выяснили, что в Сирии погибли еще трое россиян, связь которых с ЧВК «Вагнер» установить не удалось. Это Роман Руденко (погиб 1 февраля), Александр Зангиев (подорвался в бронетранспортере на мине 22 февраля) и Алексей Веселов (погиб 16 февраля).

Минобороны России не ответило на запрос РБК о том, были ли погибшие действующими военнослужащими.

Агентство Reuters, основываясь на подтвержденных данных CIT, сообщает о гибели 18 россиян в Сирии с конца января. Из них пятеро — кадровые военные, о гибели которых сообщало Минобороны. Еще 11, по данным, агентства, были сотрудниками ЧВК. Двое также были кадровыми военными, гибель которых Минобороны пока не подтвердило.