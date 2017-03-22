Возглавить Госдепартамент Рекса Тиллерсона уговорила жена

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что занял этот пост благодаря своей жене, которая убедила его согласиться на предложение, сделанное президентом Дональдом Трампом.

«Я не хотел эту работу. Я не стремился к этой работе. Но моя жена сказала, что я должен», — заявил Тиллерсон в интервью изданию Independent Journal Review.

До назначения на должность госсекретаря Тиллерсон возглавлял компанию Exxon Mobil. По его словам, он собирался уйти в отставку в марте 2017 года, уехать на ранчо и побыть со своими внуками.