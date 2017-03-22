Великобритания начала расследование по факту вывода из России 22 миллиардов долларов
Британские антикоррупционные ведомства займутся проверкой сведений о причастности банков Великобритании к выводу из России 22 миллиардов долларов, пишет The Guardian. Об этом заявил министр финансов Великобритании Саймон Кирби.
Поводом для проверки стало международное журналистское расследование вывода 22 миллиардов из России в европейские банки с помощью молдавских судов, в котором принимала участие и The Guardian. По данным издания, не менее 740 миллионов долларов поступили на счета британских банков. К примеру, гонконгский филиал британского HSBC получил не менее 545 миллионов долларов, выведенных из России по «молдавской схеме».
В общей сложности перед 17 банками из Великобритании или с отделениями на территории королевства стоит вопрос, знали ли они о происхождении этих траншей (англ. яз.).