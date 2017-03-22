Великобритания начала расследование по факту вывода из России 22 миллиардов долларов

Поводом для проверки стало международное журналистское расследование вывода 22 миллиардов из России в европейские банки с помощью молдавских судов, в котором принимала участие и The Guardian. По данным издания, не менее 740 миллионов долларов поступили на счета британских банков. К примеру, гонконгский филиал британского HSBC получил не менее 545 миллионов долларов, выведенных из России по «молдавской схеме».

Британские антикоррупционные ведомства займутся проверкой сведений о причастности банков Великобритании к выводу из России 22 миллиардов долларов, пишет The Guardian. Об этом заявил министр финансов Великобритании Саймон Кирби.

В общей сложности перед 17 банками из Великобритании или с отделениями на территории королевства стоит вопрос, знали ли они о происхождении этих траншей (англ. яз.).

О выводе 22 миллиардов долларов из России через Молдавию стало известно еще в 2014 году. Деньги удавалось легализовать за счет молдавских судов: они принимали решения о взыскании с российских поручителей денег по векселям, оформленным между двумя офшорными фирмами. Таким образом, средства легально попадали за пределы России и в дальнейшем через латвийский банк, у которого уже отозвана лицензия, поступали на счета в другие европейские финансовые организации.

20 марта «Новая газета», The Guardian и ряд других изданий опубликовали подробные расследования «молдавской схемы». Из них следовало, что в выводе средств принимали участие около 20 российских банков, у большинства из которых уже отозвали лицензии. «Новая» также выяснила, что выводимые средства были из разных источников, включая госконтракты и доходы от «серого импорта».