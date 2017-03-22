Президент РАН Владимир Фортов госпитализирован. Академию возглавил Валерий Козлов
Президент РАН Владимир Фортов госпитализирован в ЦКБ для обследования. Исполняющим обязанности главы академии назначен вице-президент Валерий Козлов. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает «Интерфакс».
Собеседник агентства заметил, что до выборов президента РАН осенью 2017 года Фортов, скорее всего, останется простым академиком.
Состояние здоровья Фортова оценивается как удовлетворительное, он проходит плановое обследование.
Выборы нового президента РАН должны были состояться 22 марта, но накануне голосования стало известно, что все кандидаты, включая Фортова, отказались от участия. Полномочия Фортова истекают 27 марта.
Ученый секретарь академии Михаил Пальцев рассказывал, что до проведения выборов их процедура может быть изменена. По новой схеме общее собрание РАН будет только предлагать нескольких кандидатов, одного из которых затем утвердит президент России.