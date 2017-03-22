Президент РАН Владимир Фортов госпитализирован. Академию возглавил Валерий Козлов

Президент РАН Владимир Фортов госпитализирован в ЦКБ для обследования. Исполняющим обязанности главы академии назначен вице-президент Валерий Козлов. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает «Интерфакс».

Собеседник агентства заметил, что до выборов президента РАН осенью 2017 года Фортов, скорее всего, останется простым академиком.

Состояние здоровья Фортова оценивается как удовлетворительное, он проходит плановое обследование.